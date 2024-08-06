Армия РФ ударила по Херсонщине, пострадали три человека

Российские войска вечером 6 августа ударили по Антоновке на Херсонщине, пострадал мужчина. Еще о двух раненых известно в Херсоне.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Сегодня вечером российская армия ударила по Антоновке.

Реклама:

В результате вражеского обстрела пострадал 67-летний мужчина. Снаряд попал вблизи его дома".

Детали: Пострадавшего доставили в больницу с минно-взрывной травмой и ранением ноги.

Обновлено: Также из-за российского артобстрела в Херсоне ранения получили два человека."Скорая" доставила в больницу 61-летнюю женщину. У нее – взрывная травма, ранение спины и травматическая ампутация плеча.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Также медики оказали помощь на месте 64-летнему мужчине. Он получил взрывную травму, а также мелкие ранения ноги и руки. От госпитализации потерпевший отказался".