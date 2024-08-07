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В Сумах прогремела серия взрывов, а в области более 13 часов продолжается тревога

Алена ИвашкивСреда, 7 августа 2024, 01:07
В Сумах прогремела серия взрывов, а в области более 13 часов продолжается тревога
фото иллюстративное

В ночь на среду в Сумах дважды прогремели взрывы.

Источник: "Суспільне", председатель Сумской МВА Алексей Дрозденко в Telegram

Детали: По информации Дрозденко, в городе работает противовоздушная оборона.

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В Сумской области воздушная тревога продолжается уже 14 часов.

Дополнено: В 1.16 Дрозденко сообщил, что после сбивания вражеской цели могут сыпаться обломки, а как следствие - повреждения, пожары. Он также призвал жителей Сум быть осторожными.

СумыСумская область
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