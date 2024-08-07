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Трамп даст большое интервью для Маска

Алена ИвашкивСреда, 7 августа 2024, 03:49
Трамп даст большое интервью для Маска
фото: УП

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться в понедельник с другом с основателем компании Tesla Илоном Маском для большого интервью.

Источник: Трамп в соцсети TruthSocial

Прямая речь: "В понедельник вечером я дам большое интервью с Илоном Маском - подробности позже!"

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Детали: Сам Маск еще не прокомментировал в X информацию об интервью.

Напомним:

ТрампМаскСША
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