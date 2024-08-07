Трамп даст большое интервью для Маска
Среда, 7 августа 2024, 03:49
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться в понедельник с другом с основателем компании Tesla Илоном Маском для большого интервью.
Источник: Трамп в соцсети TruthSocial
Прямая речь: "В понедельник вечером я дам большое интервью с Илоном Маском - подробности позже!"
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Детали: Сам Маск еще не прокомментировал в X информацию об интервью.
Напомним:
- Трамп заявил, что согласился на дебаты с вице-президентом Камалой Харрис 4 сентября на мероприятии, которое будет модерировать телеканал Fox News.
- Однако в штабе Харрис заявили, что не согласятся на это предложение, настаивая на проведении дебатов на канале ABC News 10 сентября, как было согласовано ранее.
- После этого Трамп набросился с оскорблениями на Харрис.