Оккупанты обстреливали Никополь из артиллерии и "Градов": повредили агрофирму и жилье

Российские военные с вечера 6 августа обстреливали Никопольский район из артиллерии и "Градов" – повредили жилые дома, хозяйственные постройки, агрофирму и ЛЭП.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "С вечера враг атаковал полтора десятка раз. Кроме дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии, применил еще и РСЗО "Град". Под ударом были Никополь, Покровская, Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская общины.

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Загорелся частный дом. Всего повреждены 3 дома и столько же хозяйственных построек. Изуродована агрофирма. Зацепило линию электропередач и газопровод".

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛИСАКА

Детали: Лысак обнародовал фото разрушений, но подчеркнул, что люди не пострадали.