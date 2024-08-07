Генштаб: Россияне атаковали 10 направлений фронта, за сутки - более 130 боевых столкновений

За прошедшие сутки российские войска шли в атаку на десяти направлениях фронта, больше всего штурмов зафиксировано на Покровском направлении, всего произошло 136 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении шло девять боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Липцев, Тихого и Волчанска.

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На Купянском направлении произошло шесть боевых столкновений, в частности, у Синьковки, Колесниковки, Глушковки и Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз неподалеку Макеевки, Невского, Тернов, Торского и Серебрянского леса.

На Северском направлении произошло 21 боевое столкновение. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки, Переездного и Спирного.

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На Краматорском направлении шло 10 боев, в частности, в районах Часового Яра и Ивановского.

На Торецком направлении россияне атаковали 18 раз неподалеку Северного, Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отбили 42 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Желанное, Калиновое, Александровка, Веселое, Ивановка, Калиновка, Скучное, Яснобродовка, Карловка, Пантелеймоновка, Новожеланное и Межевое. Наибольшая концентрация атак была вблизи Ивановки и Желанного.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили восемь атак у Красногоровки и Константиновки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении российские войска осуществили штурм позиций украинских подразделений вблизи Водяного.

На Приднепровском направлении два вражеских наступательных действия противника - не имели успеха.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.