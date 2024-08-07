Россияне попали в многоэтажку в Херсоне: ранена женщина
Российские войска в ночь на 7 августа ударили по жилому кварталу Херсона, в результате чего вспыхнуло несколько пожаров, пострадала 74-летняя женщина.
Источник: Херсонская ОВА, ГСЧС, глава Херсонской МВА Роман Мрочко, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин
Прямая речь Прокудина: "Этой ночью российская армия покрыла огнем центр города Херсона. Враг прицельно атаковал многоэтажку. Один из снарядов "прилетел" по квартире, в которой проживает пожилая херсонка. Лишь чудом она осталась живой. 74-летняя женщина получила взрывную травму и ранение головы. Ей оказали помощь в больнице".
Детали: Сообщается, что ее доставили в больницу в среднем состоянии тяжести. По словам Мрочко, россияне били по Корабельному району города.
Наслідки російської нічної атаки на Херсон.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 7, 2024
Відео: Херсонська ОВА pic.twitter.com/wVOgybPbw6
В ГСЧС отметили, что из-за вражеской атаки вспыхнули пожары сразу по четырем адресам. Горели вещи в квартире многоэтажки и нежилые здания. Сейчас пожарные уже ликвидировали все пожары.
Напомним:
- 6 августа армия РФ сбросила взрывчатку с дрона в пригороде Херсона, в результате атаки шесть человек пострадали.