Россияне попали в многоэтажку в Херсоне: ранена женщина

Российские войска в ночь на 7 августа ударили по жилому кварталу Херсона, в результате чего вспыхнуло несколько пожаров, пострадала 74-летняя женщина.

Источник: Херсонская ОВА, ГСЧС, глава Херсонской МВА Роман Мрочко, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь Прокудина: "Этой ночью российская армия покрыла огнем центр города Херсона. Враг прицельно атаковал многоэтажку. Один из снарядов "прилетел" по квартире, в которой проживает пожилая херсонка. Лишь чудом она осталась живой. 74-летняя женщина получила взрывную травму и ранение головы. Ей оказали помощь в больнице".

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Детали: Сообщается, что ее доставили в больницу в среднем состоянии тяжести. По словам Мрочко, россияне били по Корабельному району города.

Наслідки російської нічної атаки на Херсон.



Відео: Херсонська ОВА pic.twitter.com/wVOgybPbw6 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 7, 2024

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В ГСЧС отметили, что из-за вражеской атаки вспыхнули пожары сразу по четырем адресам. Горели вещи в квартире многоэтажки и нежилые здания. Сейчас пожарные уже ликвидировали все пожары.

фото: ГСЧС

Напомним: