В Киеве и ряде областей звучала тревога из-за угрозы баллистики
Среда, 7 августа 2024, 10:15
Власти Украины объявляли тревогу в ряде северных и восточных областей из-за угрозы применения оккупантами баллистического вооружения.
Источник: Воздушные силы ВСУ и КМВА в Telegram
Дословно ВС: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!".
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Детали: Начальник КГВА Сергей Попко также сообщил, что воздушная тревога в столице связана с угрозой применения баллистики и призвал жителей идти в укрытие.
Обновлено: В 10:20 тревоги на севере страны начали отменять. Опасность продолжалась около 30 мин. Сейчас угроза российских ударов сохраняется для востока и юга страны.
Дополнено: По состоянию на 10:30 сирены звучат в Сумской, Харьковской и Луганской областях.