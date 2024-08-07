Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Кандидат в вице-президенты от Трампа заявил о необходимости продвигать "приемлемый мир" для Украины

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцСреда, 7 августа 2024, 10:33
Кандидат в вице-президенты от Трампа заявил о необходимости продвигать приемлемый мир для Украины
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. Иллюстративное фото: Getty Images

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев сенатор Джей Ди Вэнс, говоря о войне России против Украины, заявил, что нужно "принести мир в этот регион мира".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Детали: По словам Вэнса, "нужно верить в мир и нужно принести мир в этот регион мира".

Реклама:

Он также сказал, ссылаясь на неназванные данные, что "украинцам не хватает военных, которые могут воевать", а также повторил тезис Дональда Трампа, что Россия бы никогда не вторглась в Украину, если бы тот был президентом.

"И если вы хотите принести мир в этот регион, вам нужен переговорщик, которого Владимир Путин уважает. Или здесь кто-то такой есть? Очевидно, мы сейчас – среди предвзятой публики, но кто-то здесь считает, что Владимир Путин уважает Камалу Харрис? Она всех вас боится. И она точно не сможет сесть в аудитории с Владимиром Путиным и продвигать приемлемый мир", – заявил Вэнс.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • В прошлом месяце Трамп выбрал Джей Ди Вэнса, сенатора от штата Огайо, своим кандидатом в вице-президенты. Ветеран морской пехоты, Джей Ди Вэнс ранее высказывался против любой помощи Украине, считая, что она затягивает войну, которую Киев не может выиграть.

Читайте также: За Трампа и против Украины: кто такой Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты США

ТрампвиборыУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: Россия выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск

Байден прокомментировал наступление на Курскую область: создает Путину "настоящую дилемму"

футбол"Динамо" победило "Рейнджерс" и идет дальше в квалификации Лиги чемпионов

Министр обороны Литвы: Россия перебрасывает войска в Курскую область из Калининграда

Во время выполнения боевого задания погиб летчик Александр Мигуля

Взятка в $500 тысяч: СБУ опубликовала перехваченные разговоры заместителя министра энергетики

Все новости...
Трамп
В США предъявили обвинения мужчине, который мог готовить покушение на Трампа
Bloomberg: В США пакистанца обвинили в планировании заказных убийств, среди жертв был Трамп
Трамп даст большое интервью для Маска
Последние новости
09:06
08:58
Пентагон пристально следит за сотрудничеством России с Ираном, КНДР и Китаем
08:56
Ночью над Украиной сбили 17 из 23 "Шахедов"
08:38
Украина и Британия начали работу над соглашением о 100-летнем партнерстве
08:37
Россияне заявили об атаке на три аэродрома: Минобороны РФ говорит, что сбили 117 дронов  
08:36
РосСМИ: Эвакуированных из Курской области российских срочников заставляют идти на фронт
08:17
Боррель о Курщине: ЕС полностью поддерживает борьбу украинцев
07:58
ВСУ отминусовали еще 1 240 оккупантов и 57 артсистем за сутки
07:51
На Николаевщине обломки "Шахеда" повредили 2 дома – ОВА
07:29
фото, видео ВСУ атаковали российский военный аэродром "Саваслейка": оттуда взлетает МиГ-31К
Все новости...
Реклама:
Реклама: