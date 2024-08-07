Кандидат в вице-президенты США от республиканцев сенатор Джей Ди Вэнс, говоря о войне России против Украины, заявил, что нужно "принести мир в этот регион мира".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Детали: По словам Вэнса, "нужно верить в мир и нужно принести мир в этот регион мира".

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Он также сказал, ссылаясь на неназванные данные, что "украинцам не хватает военных, которые могут воевать", а также повторил тезис Дональда Трампа, что Россия бы никогда не вторглась в Украину, если бы тот был президентом.

"И если вы хотите принести мир в этот регион, вам нужен переговорщик, которого Владимир Путин уважает. Или здесь кто-то такой есть? Очевидно, мы сейчас – среди предвзятой публики, но кто-то здесь считает, что Владимир Путин уважает Камалу Харрис? Она всех вас боится. И она точно не сможет сесть в аудитории с Владимиром Путиным и продвигать приемлемый мир", – заявил Вэнс.

Напомним:

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В прошлом месяце Трамп выбрал Джей Ди Вэнса, сенатора от штата Огайо, своим кандидатом в вице-президенты. Ветеран морской пехоты, Джей Ди Вэнс ранее высказывался против любой помощи Украине, считая, что она затягивает войну, которую Киев не может выиграть.

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