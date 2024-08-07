СБУ заявила о задержании очередного поджигателя военных авто – им оказался фитнес-тренер

Служба безопасности Украины сообщила, что совместно с Национальной полицией задержала фитнес-тренера из Одессы, который по заданию российской ФСБ поджигал военные авто в трех городах Украины.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно служба: "Для уничтожения автомобилей украинских защитников спецслужбы РФ дистанционно привлекли 32-летнего фитнес-тренера из Одессы, который искал в интернете быстрый заработок. "Гастролируя" по трем городам Украины, фигурант в течение нескольких дней пытался уничтожить 6 транспортных средств Сил обороны".

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Детали: Силовики задокументировали, как злоумышленник поджег мультивен ВСУ в Киеве. Для этого он прибыл из Одессы в столицу, где на одни сутки арендовал квартиру. Мужчина обнаружил потенциальную цель, "согласовал" ее с российским куратором и ночью поджег припаркованную машину.

Совершение преступления он снял на мобильный телефон. Такие видео российские спецслужбы планировали использовать для проведения информационно-психологических спецопераций о якобы наличии пророссийского подполья в Киеве.

По такому алгоритму злоумышленник планировал действовать на территории других городов-миллионников, но правоохранители установили его место нахождения и задержали.

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"Фигурант был на прямой связи с представителем главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ). Именно от него агент получал задания и инструкции по их выполнению, в частности относительно способов совершения поджогов и методов конспирации", – сообщили в СБУ.

Во время обысков в жилище задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами его коммуникации с российским ГРУ.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы", – подытожили в СБУ.

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