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Кандидат в вице-президенты от Харрис назвала Трампа и Вэнса "жуткими и чертовски странными"

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцСреда, 7 августа 2024, 11:34
Кандидат в вице-президенты от Харрис назвала Трампа и Вэнса жуткими и чертовски странными
Камала Харрис и Тим Уолз. фото: Getty Images

Губернатор Миннесоты Тим Уолз, которого Камала Харрис выбрала своим напарником в президентской гонке во время выступления в Филадельфии, назвал Трампа и его кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса "жуткими и чертовски странными".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

Детали: В частности, описывая тандем Трампа и Вэнса, Уолз использовал слово "странные" (на английском – "weird"), которое стало вирусным в американских соцсетях.

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"Я просто должен это сказать. Вы это знаете. Вы это чувствуете. Эти ребята жуткие и, да, чертовски странные. Это то, что вы видите", – сказал Волц под бурные аплодисменты толпы.

Он добавил, что в случае возвращения Трампа в кресло президента США "он начнет именно с того места, на котором остановился четыре года назад".

"Только на этот раз все будет намного, намного хуже", – сказал Уолз, утверждая, что кандидат от Республиканской партии отменит Закон о доступном медицинском обслуживании, сократит социальное обеспечение и медицинскую помощь и запретит аборты по всей стране.

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Также он критиковал и своего оппонента Вэнса, отметив, что тот разделяет "опасную и отсталую повестку дня Трампа для этой страны".

Напомним:

  • Накануне Камала Харрис объявила, что выбирает своим кандидатом в вице-президенты Тима Уолза.
  • 60-летний Уолз – ветеран Национальной гвардии США, бывший учитель, который начал карьеру в политике в 2006 году как член Палаты представителей. В 2018-м был избран губернатором Миннесоты, занимает эту должность второй срок подряд.

Больше читайте в статье Друг Украины в команде Харрис: кто такой Тим Уолз, кандидат демократов в вице-президенты США.

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