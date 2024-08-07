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Разведка Британии: потопление субмарины "Ростов-на-Дону" увеличивает риски для флота РФ в Крыму

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСреда, 7 августа 2024, 12:03
Разведка Британии: потопление субмарины Ростов-на-Дону увеличивает риски для флота РФ в Крыму
Б-237 "Ростов-на-Дону", фото Минобороны РФ

Разведка Великобритании посвятила свой обзор украинскому удару по российской подводной лодке "Ростов-на-Дону", в результате которого субмарина пошла на дно, назвав это "последней главой в истории подводной лодки".

Источник: обзор британского Минобороны, сообщает "Европейская правда"

Детали: По данным ведомства, хотя атака состоялась в сочетании с серией ударов беспилотников, во время удара, скорее всего, использовались ракеты ATACMS.

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Вопреки некоторым сообщениям, подводная лодка, скорее всего, не была полностью отремонтирована после предыдущей атаки на Крым в сентябре 2023 года.

Разведка Британии называет эту атаку "последней главой в истории подводной лодки", поскольку экономически выгоднее будет построить новую подводную лодку, чем восстанавливать и ремонтировать его.

Хотя это и является значительным подъемом морального духа для украинских сил, это вряд ли окажет значительное влияние на способность РФ наносить дальнобойные удары по Украине из Черного моря, отметили в ведомстве.

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"Этот удар подчеркивает рост рисков для российских сил в Крыму и, скорее всего, заставит Россию пересмотреть любые планы по передислокации любых значительных морских сил на полуостров", – говорится в обзоре.

кораблиЧФ РоссииСевастопольКрым
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