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Ночная атака "Шахедов" на Киевщине: обломки повредили 22 дома и ранили человека 

Ирина БалачукСреда, 7 августа 2024, 12:14
Ночная атака Шахедов на Киевщине: обломки повредили 22 дома и ранили человека 
Последствия падения обломков сбитых "Шахедов" на Киевщине в июле. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

В результате падения обломков сбитых российских "Шахедов" в Киевской области один человек получил ранения и повреждены 22 частных дома.

Источник: глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook

Прямая речь Кравченко: "На этот раз Киевскую область атаковали БпЛА. Тревога продолжалась всю ночь – более 8 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

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К сожалению, в результате падения обломков сбитых целей один человек травмирован – осколочное ранение ноги. В двух общинах области зафиксированы повреждения 22 частных домов и хозяйственной постройки".

Детали: Глава ОВА добавил, что в домах повреждены кровли, выбиты окна и двери, посеченные фасады. Также повреждены заборы.

На местах работают оперативные службы. Кравченко заверил, что все пострадавшие получат необходимую помощь.

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Киевская областьШахед
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