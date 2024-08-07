Ночная атака "Шахедов" на Киевщине: обломки повредили 22 дома и ранили человека
В результате падения обломков сбитых российских "Шахедов" в Киевской области один человек получил ранения и повреждены 22 частных дома.
Источник: глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook
Прямая речь Кравченко: "На этот раз Киевскую область атаковали БпЛА. Тревога продолжалась всю ночь – более 8 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
К сожалению, в результате падения обломков сбитых целей один человек травмирован – осколочное ранение ноги. В двух общинах области зафиксированы повреждения 22 частных домов и хозяйственной постройки".
Детали: Глава ОВА добавил, что в домах повреждены кровли, выбиты окна и двери, посеченные фасады. Также повреждены заборы.
На местах работают оперативные службы. Кравченко заверил, что все пострадавшие получат необходимую помощь.
Предыстория:
- В ночь на среду россияне запустили ударные беспилотники с южного направления. Около 3:00 тревогу объявили на западе страны – в Тернопольской, Львовской и Франковской областях.
- В Киевской области также зафиксировали движение российских беспилотников, областная администрация сообщала, что в регионе работала противовоздушная оборона.
- Над Николаевской областью силы ПВО сбили 14 российских "Шахедов", из-за падения обломков горела сухая трава, над Сумской областью сбили баллистическую ракету.
- Над Хмельницкой областью, по данным ОВА, сбили 4 российских "Шахеда", обломки сбитых дронов повредили резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий области.
- Воздушных силы ВСУ сообщили, что в ночь на 7 августа российские оккупанты атаковали Украину 30 ударными БпЛА типа "Shahed", все их удалось уничтожить.