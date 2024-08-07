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В Донецкой области от российских обстрелов погибли 4 человека, еще 1 ранена

Анастасия ПроцСреда, 7 августа 2024, 13:15
В Донецкой области от российских обстрелов погибли 4 человека, еще 1 ранена
фото: Донецкая ОВА

В результате утреннего обстрела Донецкой области погибли 4 человека, еще 1 пострадал.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "4 человека погибли и 1 ранен в результате обстрелов Донецкой области. Окрестности Марьинки постоянно находятся под вражескими обстрелами. Этим утром один из таких обстрелов привел к гибели 65-летней женщины и 64-летнего мужчины в Антоновке".

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Детали: Отмечается, что еще один человек в селе ранен - ему оказывают необходимую медицинскую помощь в ближайшей больнице.

Также в результате российской атаки погибли 2 человека в Михайловке Новогродовской громады. Это 55-летний мужчина и 52-летняя женщина.

Филашкин призвал жителей Донецкой области быть ответственными и своевременно эвакуироваться.

Донецкая областьобстрелжертвы
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