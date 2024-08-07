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Антирекорд "трансфера" за границу: в Одесской области остановили КамАЗ, "под верх" забитый мужчинами

Валентина РоманенкоСреда, 7 августа 2024, 13:31
Антирекорд трансфера за границу: в Одесской области остановили КамАЗ, под верх забитый мужчинами
фото ГПСУ

В Одесской области пограничники Подольского отряда совместно с правоохранителями задержали большую группу нарушителей государственной границы.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: По оперативной информации, охранники госграницы с использованием беспилотника отследили движение нарушителей и на окраине села Черная Подольского района остановили грузовик.

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Автомобиль марки "КамАЗ", несмотря на отсутствие каких-либо условий для перевозки людей, "под верх" был "забит" мужчинами.

 
фото гпсу

Всего фигуранты уголовного дела пытались незаконно доставить в Молдову через приднестровский сегмент 48 мужчин призывного возраста (по данным полиции - из разных регионов Украины, в возрасте от 21 до 48 лет).

Оперативники Госпогранслужбы установили, что стоимость такой "комфортабельной" поездки составляла 150 тысяч гривен с каждого "клиента". Указанную сумму последние должны были уплатить организатору - админу одного из телеграмм-каналов, в случае их успешной переправки.

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фото гпсу

Дословно ГПСУ: "Чтобы добраться до границы, мужчин на определенных местах остановки забирал водитель грузовика. Не суждено - всех пассажиров задержали, а грузовик изъяли. Сейчас следственные действия продолжаются.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении всех мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Дела направлены в суд. Кроме этого, они привлечены к админответственности по ст. 202 КУоАП за нарушение пограничного режима".

уклонистыПограничная службаграница
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