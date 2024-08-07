МИД в годовщину агрессии РФ против Грузии: политика Кремля остается неизменной

Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление по случаю 16-й годовщины российской агрессии против Грузии, где подчеркнуло, что кремлевская политика империализма на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Европе остается неизменной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД

Детали: Министерство напомнило, что российская оккупация Абхазии и Цхинвальского региона фактически превратила эти грузинские территории в серую зону. И несмотря на то, что бои остановились еще в 2008 году, Россия продолжала ползучую аннексию грузинской территории, давление, пропаганду и другие гибридные методы вмешательства.

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Дословно из заявления: "Российский империализм на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Европе остается неизменным на протяжении веков и заключается в глубоко укоренившемся шовинизме и пренебрежении к другим народам, международному праву, международно признанным границам, стремлении восстановить имперское доминирование".

Украина отмечает, что Россия должна вывести свои войска с суверенной территории Грузии в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года и отменить признание грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии так называемыми "независимыми государствами".

Для справки: Россия ввела свои войска на территорию Грузии 7 августа 2008 года. По итогам войны Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. 26 августа 2008 года Россия признала "независимость" регионов.

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Подробнее о событиях российско-грузинской войны читайте в статье, которую "ЕвроПравда" подготовила к десятой годовщине: 10 лет после войны с Россией. Чего достигла и на что надеется Грузия. Также смотрите прошлогодний влог "ЕвроПравды".