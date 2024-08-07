Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

МИД в годовщину агрессии РФ против Грузии: политика Кремля остается неизменной

Ирина Балачук, Ирина КутелеваСреда, 7 августа 2024, 14:09
МИД в годовщину агрессии РФ против Грузии: политика Кремля остается неизменной
Флаг Грузии. Фото pixabay.com

Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление по случаю 16-й годовщины российской агрессии против Грузии, где подчеркнуло, что кремлевская политика империализма на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Европе остается неизменной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД

Детали: Министерство напомнило, что российская оккупация Абхазии и Цхинвальского региона фактически превратила эти грузинские территории в серую зону. И несмотря на то, что бои остановились еще в 2008 году, Россия продолжала ползучую аннексию грузинской территории, давление, пропаганду и другие гибридные методы вмешательства.

Реклама:

Дословно из заявления: "Российский империализм на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Европе остается неизменным на протяжении веков и заключается в глубоко укоренившемся шовинизме и пренебрежении к другим народам, международному праву, международно признанным границам, стремлении восстановить имперское доминирование".

Украина отмечает, что Россия должна вывести свои войска с суверенной территории Грузии в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года и отменить признание грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии так называемыми "независимыми государствами".

Для справки: Россия ввела свои войска на территорию Грузии 7 августа 2008 года. По итогам войны Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. 26 августа 2008 года Россия признала "независимость" регионов.

ВИДЕО ДНЯ

Подробнее о событиях российско-грузинской войны читайте в статье, которую "ЕвроПравда" подготовила к десятой годовщине: 10 лет после войны с Россией. Чего достигла и на что надеется Грузия. Также смотрите прошлогодний влог "ЕвроПравды".

РосcияГрузияМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина завершила выступления на Олимпиаде-2024 с 12 медалями

ПВО до обеда охотилась за "Шахедами": сбито более полусотни БПЛА

Кампания Трампа заявила, что хакеры взломали ее внутреннюю коммуникацию

картаISW: Кремль преуменьшает масштабы событий в Курской области

The Hill: Украине надо решать, что делать с территорией, которую она удерживает в России

вольная борьбаКоляденко получила еще одно серебро для Украины на Олимпиаде-2024

Все новости...
Росcия
НАТО призвало Россию вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии
Рейд в Курскую область: в РФ пишут, что украинские войска продвигаются и закрепляются
Путину доложили о ситуации в Курской области, власти вывозят жителей приграничья
Последние новости
15:14
Противники добычи лития блокировали железнодорожные станции в Белграде
15:04
Олимпиада-2024Нидерландка Хассан с олимпийским рекордом выиграла марафон
14:59
Наземные GPS для запутывания беспилотников начали вызывать проблемы у гражданских самолетов
14:50
На Полтавщине завершилась самая длинная воздушная тревога с 2022 года
14:33
В Запорожье строят шесть подземных школ: когда откроют первую
14:22
Украина завершила выступления на Олимпиаде-2024 с 12 медалями
14:13
Германия должна быть готова к войне через 5 лет - командующий
13:52
Олимпиада-2024Украинец Мчедлидзе проиграл бронзовый финал по вольной борьбе
13:40
Удар по Константиновке: завершена идентификация всех тел - погибли трое детей
13:21
Генштаб: В спецрезерве "Укрзализныци" ежедневно есть более 500 билетов на поезда для военных
Все новости...
Реклама:
Реклама: