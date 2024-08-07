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НАТО призвало Россию вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии

Иванна Костина, Анастасия ПроцСреда, 7 августа 2024, 14:10
НАТО призвало Россию вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии
Иллюстративное фото: Getty Images

В НАТО заявили о полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии и призвали Россию вывести свои войска с территории Южной Осетии и Абхазии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-секретаря НАТО Фары Дахлалла в X (Twitter)

Детали: Она подчеркнула, что Южная Осетия и Абхазия являются частями Грузии несмотря на многолетнюю оккупацию.

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"Мы призываем Россию вывести войска, которые она разместила в Грузии без ее согласия. Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии", – написала пресс-секретарь НАТО.

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Напомним:

  • Россия ввела свои войска на территорию Грузии 7 августа 2008 года. По итогам войны Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. 26 августа 2008 года Россия признала "независимость" регионов.
  • Министерство иностранных дел Украины также опубликовало заявление по случаю 16-й годовщины российской агрессии против Грузии, в котором отметило неизменность кремлевской политики империализма на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Европе.
  • В свою очередь главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в заявлении к 16-й годовщине российско-грузинской войны 2008 года осудил продолжающуюся оккупацию и призвал к мирному решению незавершенного конфликта.

Подробнее о событиях российско-грузинской войны читайте в статье, которую "ЕвроПравда" подготовила к десятой годовщине: 10 лет после войны с Россией. Чего достигла и на что надеется Грузия.

НАТОГрузияРосcияоккупация
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