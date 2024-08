НАТО призвало Россию вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии

В НАТО заявили о полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии и призвали Россию вывести свои войска с территории Южной Осетии и Абхазии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-секретаря НАТО Фары Дахлалла в X (Twitter)

Детали: Она подчеркнула, что Южная Осетия и Абхазия являются частями Грузии несмотря на многолетнюю оккупацию.

"Мы призываем Россию вывести войска, которые она разместила в Грузии без ее согласия. Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии", – написала пресс-секретарь НАТО.

We call on Russia to withdraw the forces it has stationed in #Georgia without its consent. South Ossetia & Abkhazia are part of Georgia, despite 16 years of Russian occupation. #NATO fully supports Georgia’s sovereignty and territorial integrity.