"Вернись живым" объявил бессрочный сбор на сбитие 1000 российских БпЛА

Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" объявил бессрочный сбор на "Дронопад". Его цель — сбить тысячу российских разведывательных БпЛА с помощью модернизированных FPV-дронов.

Источник: "Вернись живым" в Facebook

Прямая речь Чмута: "Приобретем для подразделений все, что нужно для комплексной работы: новые пикапы, адаптированные FPV с боеприпасами, связь, питание, ночную оптику. Военные получат полную экосистему, которая позволит экипажам рубить крылья российским птичкам. Вы — донатите, Фонд — обеспечивает, Силы обороны — уничтожают. Присоединяйтесь!"

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Детали: Отмечается, что Силы обороны Украины будут уничтожать вражеские БпЛА с помощью модернизированных FPV. Это одно из самых эффективных решений для борьбы с ними. Но одних только дронов-камикадзе недостаточно. Именно поэтому "Вернись живым" будет развивать и обеспечивать группы прикрытия также, в частности, пикапами, боеприпасами, средствами связи, питания, оптикой и тому подобное.

Также, по словам Чмута, имущество в рамках проекта получат подразделения, которые либо уже показали эффективность применения модернизированных FPV-дронов против российских разведывательных БпЛА, либо разворачивают специально обученные группы прикрытия.

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