Воздушная тревога на Сумщине продолжалась более суток
Среда, 7 августа 2024, 16:00
В Сумской области объявили отбой воздушной тревоги, которая длилась более суток
Источник: начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко
Прямая речь: Закончилась одна из самых длинных воздушных тревог на Сумщине, которая длилась более суток".
Реклама:
Детали: Дрозденко поблагодарил военных, ПВО за круглосуточную работу, а сумчан - за стойкость.
Что предшествовало:
- В ночь на среду в Сумах дважды прогремели взрывы. Начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко сообщил, что после сбивания вражеской цели могут сыпаться обломки, а как следствие - повреждения, пожары. Он также призвал жителей Сум быть осторожными.
- В Сумской ОВА сообщили, что в ночь на 7 августа силы ПВО сбили вражескую ракету над областью.