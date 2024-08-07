Воздушная тревога на Сумщине продолжалась более суток

В Сумской области объявили отбой воздушной тревоги, которая длилась более суток

Источник: начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко

Прямая речь: Закончилась одна из самых длинных воздушных тревог на Сумщине, которая длилась более суток".

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Детали: Дрозденко поблагодарил военных, ПВО за круглосуточную работу, а сумчан - за стойкость.

Что предшествовало: