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Эвакуация из Донецкой области: за сутки вывезли 481 ребенка

Анастасия ПроцСреда, 7 августа 2024, 16:30
Эвакуация из Донецкой области: за сутки вывезли 481 ребенка
фото: МВС

В Донецкой области продолжается эвакуация детей из 28 населенных пунктов области, за минувшие сутки выехали 372 семьи с 481 ребенком.

Источник: Министерство внутренних дел Украины

Дословно: "Согласно решению Донецкой ОВА и Правительственного координационного штаба принято решение об эвакуации детей из 28 населенных пунктов Донецкой области - Лиманской, Ильиновской, Мирноградской, Гродовской, Новогродовской, Селидовской и Кураховской территориальных общин"

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Детали: Эвакуацию семей осуществляют 20 групп, среди них "Белые ангелы", парамедики полиции совместно с работниками ГСЧС, эвакуационными группами "Феникс", патрульной полицией и представителями военных администраций.

 
фото: МВС

Выезд детей с родными происходит на бронированном транспорте, потому что на территории этих общин оккупанты активно применяют FPV дроны. Для пассажиров предусмотрена специальная защита - шлемы и бронежилеты".

Также в МВД отметили, что эвакуация детей происходит исключительно с согласия родителей или других законных представителей. Сопровождать ребенка во время выезда должен хотя бы один из родителей или это право можно передать другому родственнику или органам опеки.

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За прошедшие сутки из опасных территорий выехали 372 семьи с 481 ребенком. Всего подлежат эвакуации 2462 семьи с 3903 детьми.

Донецкая областьэвакуациядети
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