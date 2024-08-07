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РФ увеличила активность своей авиации на границе с Сумской областью – Генштаб

Евгений КизиловСреда, 7 августа 2024, 17:22
РФ увеличила активность своей авиации на границе с Сумской областью – Генштаб
российские истребители. иллюстративное фото: Getty Images

Текущие сутки характеризуются увеличением активности вражеской авиации возле приграничных районов Сумской области.

Источник: сводка Генерального штаба Вооруженных сил в соцсетях

Детали: Сообщается, что в этом регионе россияне уже сбросили около 30 управляемых авиабомб. Били, в частности, по районам Беловодов, Кияницы, Журавки и ряда других сел и поселков.

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Всего по линии фронта в среду произошло 54 боевых столкновения.

Также от обстрелов с территории РФ продолжают страдать приграничные населенные пункты на севере Украины. Среди них - Бачевск, Толстодубово, Кучеровка, Новая Гута, Ромашково и Покровка.

На Харьковском направлении россияне совершили две атаки на оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Тихого и в районе Волчанска. Продолжается бой.

ВИДЕО ДНЯ

На Купянском направлении враг провел два безуспешных штурма, неподалеку Петропавловки и в сторону Новоосиново.

На Лиманском направлении российская армия атаковала 11 раз. Сейчас четыре из них продолжаются в районе Невского и в Серебрянском лесу. Ситуация под контролем.

На Северском направлении в течение дня враг четыре раза пытался продвинуться в районах Верхнекаменского и Переездного. Наши воины три штурма отбили, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении захватчики, при поддержке армейской авиации, осуществили одно неудачное штурмовое действие вблизи Часового Яра. Еще один бой до сих пор продолжается.

На Торецком направлении противник семь раз атаковал в районах Торецка, Северного и Нью-Йорка. Два боестолкновения продолжаются. Враг шесть раз бомбил Торецк и дважды бил неуправляемыми авиаракетами по Нью-Йорку и Курдюмовке.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Новоалександровка, Гродовка, Желанное, Новожеланное и Яснобродовка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили восемь атак, еще девять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Кураховском направлении противник четыре раза атаковал вблизи Парасковиевки и Константиновки. Бил НАРами. Бои продолжаются.

На Времовском направлении захватчики дважды пытались прорвать украинскую оборону - безуспешно атаковали со стороны Владимировки.

На Ореховском направлении активных наступательных действий оккупанты не проводили. Впрочем, били по районам Лобкового, Пятихаток и Новоандреевки НАРами - выпустили более полусотни ракет.

Приднепровское направление - отбита одна атака врага.

Сумская областьвойнаавиаРосcия
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