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Судья-предательница с Херсонщины еще год после оккупации получала зарплату из госбюджета

Алена МазуренкоСреда, 7 августа 2024, 17:34
Судья-предательница с Херсонщины еще год после оккупации получала зарплату из госбюджета

Дисциплинарная палата уволила судью Генического районного суда Херсонской области Наталью Шарко, которая судит украинцев в оккупации и прославляет агрессию РФ. Несмотря на это судья получила почти 1,4 млн грн зарплаты до того, как ей прекратили выплаты из госбюджета.

Источник: "Слідство.Інфо"

Детали: Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия уволила судью Генического районного суда Херсонской области Наталью Шарко.

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На судью пожаловалась Харьковская областная прокуратура, которая подозревает ее в сотрудничестве с оккупантами. Правоохранители считают ее предательницей, которая судит украинцев в оккупации и прославляет российскую агрессию на публичных мероприятиях на захваченных россиянами территориях.

После оккупации Геническа женщина осталась в городе и согласилась работать в "российском" суде под названием "Генический районный суд Херсонской области".

Журналисты узнали из ответа на запрос Государственной судебной администрации, что Шарко перестала получать зарплату в апреле 2023 года, потому что она не появлялась на работе.

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В то же время до этого момента и с 24 февраля 2022 года Шарко получила из государственного бюджета 1,383 млн грн.

оккупацияХерсонская областьсуд
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