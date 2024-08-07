Россияне атаковали пригород Херсона, известно о 4 пострадавших

Российские войска атаковали с дрона пригород Херсона, известно о 4 пострадавших.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Детали: После 16:00 россияне атаковали с дрона Антоновку, в больницу доставили 46-летнюю женщину и 56-летнего мужчину. Пострадавшие в момент взрыва были на улице.

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Позже стало известно о пострадавшем 46-летнем мужчине. Его госпитализировали со взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, осколочными ранениями.

Обновлено: Позже Мрочко сообщил, что от атак вражеских БПЛА в Антоновке пострадали уже 4 человека. С минно-взрывной травмой госпитализирована женщина 1953 г.р. Медики ее дообследуют.