Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Президент подписал закон о восстановлении военных в звании: это должно усилить ВСУ

Татьяна ОлейникСреда, 7 августа 2024, 19:11
Президент подписал закон о восстановлении военных в звании: это должно усилить ВСУ
Иллюстративное фото - 36-я отдельная бригада морской пехоты

Президент Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении в прежнем воинском звании во время действия военного положения. Это должно усилить оборонный потенциал государства.

Источник: карточка законопроекта на сайте парламента, "Укринформ"

Детали: Основной целью закона является восстановление в звании военнослужащих, лишенных в прошлом воинских званий в дисциплинарном порядке, за образцовое выполнение служебных обязанностей и боевых задач для использования их профессиональных, организаторских способностей, военной и специальной подготовки, боевого опыта и др. во время действия военного положения.

Реклама:

Предусмотрено, что во время действия военного положения офицеры, лишенные воинского звания в дисциплинарном порядке, восстанавливаются в прежнем воинском звании независимо от штатной должности, которую они занимают при условии положительной аттестации.

Лицо, восстановленное в воинском звании, имеет право пользоваться правами и льготами, установленными законодательством, в соответствии с восстановленным воинским званием.

Ожидается, что закон обеспечит комплектование Вооруженных Сил Украины профессионально компетентными военнослужащими офицерского состава с реальным боевым опытом и, как следствие, усилит оборонный потенциал государства.

законодательствоВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: Россия выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск

Байден прокомментировал наступление на Курскую область: создает Путину "настоящую дилемму"

футбол"Динамо" победило "Рейнджерс" и идет дальше в квалификации Лиги чемпионов

Министр обороны Литвы: Россия перебрасывает войска в Курскую область из Калининграда

Во время выполнения боевого задания погиб летчик Александр Мигуля

Взятка в $500 тысяч: СБУ опубликовала перехваченные разговоры заместителя министра энергетики

Все новости...
законодательство
Зеленский подписал закон о декриминализации краж на сумму до 3000 грн
Комитет Рады предлагает запретить мобилизацию ограниченно годных до 25 лет - Костенко
Как имплементация Римского статута может стать ключом к совершенствованию законодательства Украины
Последние новости
09:13
Атака дронов: на Житомирщине под удар россиян попал инфраструктурный объект
09:08
Прокуратура Литвы расследует более 50 дел о нарушении санкций против РФ и Беларуси
09:06
08:58
Пентагон пристально следит за сотрудничеством России с Ираном, КНДР и Китаем
08:56
Ночью над Украиной сбили 17 из 23 "Шахедов" – Олещук
08:38
Украина и Британия начали работу над соглашением о 100-летнем партнерстве
08:37
Россияне заявили об атаке на три аэродрома: Минобороны РФ говорит, что сбили 117 дронов  
08:36
РосСМИ: Эвакуированных из Курской области российских срочников заставляют идти на фронт
08:17
Боррель о Курщине: ЕС полностью поддерживает борьбу украинцев
07:58
ВСУ отминусовали еще 1 240 оккупантов и 57 артсистем за сутки
Все новости...
Реклама:
Реклама: