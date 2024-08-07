Президент подписал закон о восстановлении военных в звании: это должно усилить ВСУ
Президент Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении в прежнем воинском звании во время действия военного положения. Это должно усилить оборонный потенциал государства.
Источник: карточка законопроекта на сайте парламента, "Укринформ"
Детали: Основной целью закона является восстановление в звании военнослужащих, лишенных в прошлом воинских званий в дисциплинарном порядке, за образцовое выполнение служебных обязанностей и боевых задач для использования их профессиональных, организаторских способностей, военной и специальной подготовки, боевого опыта и др. во время действия военного положения.
Предусмотрено, что во время действия военного положения офицеры, лишенные воинского звания в дисциплинарном порядке, восстанавливаются в прежнем воинском звании независимо от штатной должности, которую они занимают при условии положительной аттестации.
Лицо, восстановленное в воинском звании, имеет право пользоваться правами и льготами, установленными законодательством, в соответствии с восстановленным воинским званием.
Ожидается, что закон обеспечит комплектование Вооруженных Сил Украины профессионально компетентными военнослужащими офицерского состава с реальным боевым опытом и, как следствие, усилит оборонный потенциал государства.