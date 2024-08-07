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Макрон призвал президента Ирана отказаться от "логики мести"

Мария Емец, Евгений КизиловСреда, 7 августа 2024, 20:35
Макрон призвал президента Ирана отказаться от логики мести
Эмманюэль Макрон. фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон поговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Во время разговора французский лидер убеждал своего собеседника отказаться от "логики мести", чтобы не вызвать еще большей эскалации на Ближнем Востоке.

Источник: пресс-служба Елисейского дворца, которую цитируют AFP и "Европейская правда"

Детали: Макрон в разговоре призвал президента Ирана "отказаться от логики мести" и сделать все для того, чтобы не допустить новой военной эскалации на Ближнем Востоке из-за убийства на территории Ирана одного из лидеров ХАМАС.

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"Новая военная эскалация не выгодна никому, включая Иран", – отметили в Елисейском дворце.

Макрон также сказал, что Франция готова помогать искать варианты "политической рамки", которая помогла бы принести мир и стабильность в регион, при условии, что Иран будет придерживаться своих международных обязательств.

Иранский президент, как уже сообщалось, требовал от Макрона надавить на Израиль для прекращения боевых действий в секторе Газа.

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Напомним, разговор состоялся на фоне ожидаемой атаки Ирана и его прокси-сил в Ливане против Израиля после убийства ракетным ударом одного из лидеров ХАМАС.

По данным СМИ, у США нет четкой информации, когда Иран может реализовать свои угрозы. Сначала атаку ожидали в понедельник, но этого так и не произошло.

МакронИран
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