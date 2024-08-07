Болгария присоединилась к миссии НАТО по обучению украинских военных

Совет министров Болгарии на заседании в среду разрешил участие военнослужащих болгарских Вооруженных сил в операции НАТО по подготовке и оказанию помощи Украине в области безопасности (NSATU).

Источник: пресс-служба болгарского правительства, которую цитирует "Европейская правда"

Детали: Своим решением правительство Болгарии дало разрешение на участие болгарских военных в инициативе Альянса, под эгидой которой будет проходить обучение украинских военнослужащих.

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"Принятием этого решения наша страна четко подтверждает свою приверженность поддержке Украины, отстаиванию евроатлантических ценностей и подтверждает солидарность с Альянсом в совместных усилиях по поддержанию международного мира и безопасности", – подчеркнули там.

Болгарское правительство добавило, что учитывая близость войны в Украине к границам Болгарии и важность этого конфликта для безопасности Европы "вклад нашей страны в NSATU соответствует усилиям других государств-членов Альянса".

Пока не понятно, сколько именно болгарских военнослужащих будут привлечены в операцию НАТО. Ранее Болгария отправила 50 военных для Миссии ЕС по поддержке Украины EUMAM, которая тоже занималась подготовкой украинских сил.

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Как известно, саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне 9-11 июля согласовал создание новой структуры для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе, которая будет называться "Помощь НАТО по безопасности и тренировки для Украины" (NSATU).

Также он принял решение об увеличении присутствия НАТО в Украине, в частности назначение специального представителя в Киеве.

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