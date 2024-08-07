Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Оккупанты обстреливали Никопольский район, пострадали двое мужчин

Татьяна ОлейникСреда, 7 августа 2024, 20:46
Оккупанты обстреливали Никопольский район, пострадали двое мужчин
Фото - Сергей Лысак в Телеграм

Российские войска в течение 7 августа атаковали Никопольский район Днепропетровской области, пострадали двое мужчин.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "В течение дня вражеских атак подверглась Никопольщина. Агрессор направил на район артиллерию и дроны-камикадзе. А именно – на Никополь, Покровскую и Мировскую громады.

Реклама:

Пострадали мужчины 37 и 66 лет. Оба будут лечиться амбулаторно".

 
Фото - Сергей Лысак в Телеграм
 
Фото - Сергей Лысак в Телеграм

Детали: Кроме того, повреждены многоэтажка и 2 частных дома. Разбиты гараж, 3 хозяйственные постройки, одна – уничтожена.

Изуродованы инфраструктура, коммунальное предприятие. Зацепило авто и линии электропередач.

НикопольДнепропетровская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: Россия выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск

Байден прокомментировал наступление на Курскую область: создает Путину "настоящую дилемму"

футбол"Динамо" победило "Рейнджерс" и идет дальше в квалификации Лиги чемпионов

Министр обороны Литвы: Россия перебрасывает войска в Курскую область из Калининграда

Во время выполнения боевого задания погиб летчик Александр Мигуля

Взятка в $500 тысяч: СБУ опубликовала перехваченные разговоры заместителя министра энергетики

Все новости...
Никополь
Оккупанты обстреливали Никополь из артиллерии и "Градов": повредили агрофирму и жилье
В Никополе в результате российского обстрела погибли две женщины
Армия РФ совершила почти два десятка атак на Никопольщину, пострадал мужчина
Последние новости
09:13
Атака дронов: на Житомирщине под удар россиян попал инфраструктурный объект
09:08
Прокуратура Литвы расследует более 50 дел о нарушении санкций против РФ и Беларуси
09:06
08:58
Пентагон пристально следит за сотрудничеством России с Ираном, КНДР и Китаем
08:56
Ночью над Украиной сбили 17 из 23 "Шахедов" – Олещук
08:38
Украина и Британия начали работу над соглашением о 100-летнем партнерстве
08:37
Россияне заявили об атаке на три аэродрома: Минобороны РФ говорит, что сбили 117 дронов  
08:36
РосСМИ: Эвакуированных из Курской области российских срочников заставляют идти на фронт
08:17
Боррель о Курщине: ЕС полностью поддерживает борьбу украинцев
07:58
ВСУ отминусовали еще 1 240 оккупантов и 57 артсистем за сутки
Все новости...
Реклама:
Реклама: