Оккупанты обстреливали Никопольский район, пострадали двое мужчин
Среда, 7 августа 2024, 20:46
Российские войска в течение 7 августа атаковали Никопольский район Днепропетровской области, пострадали двое мужчин.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "В течение дня вражеских атак подверглась Никопольщина. Агрессор направил на район артиллерию и дроны-камикадзе. А именно – на Никополь, Покровскую и Мировскую громады.
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Пострадали мужчины 37 и 66 лет. Оба будут лечиться амбулаторно".
Детали: Кроме того, повреждены многоэтажка и 2 частных дома. Разбиты гараж, 3 хозяйственные постройки, одна – уничтожена.
Изуродованы инфраструктура, коммунальное предприятие. Зацепило авто и линии электропередач.