Оккупанты обстреливали Никопольский район, пострадали двое мужчин

Российские войска в течение 7 августа атаковали Никопольский район Днепропетровской области, пострадали двое мужчин.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "В течение дня вражеских атак подверглась Никопольщина. Агрессор направил на район артиллерию и дроны-камикадзе. А именно – на Никополь, Покровскую и Мировскую громады.

Реклама:

Пострадали мужчины 37 и 66 лет. Оба будут лечиться амбулаторно".

Фото - Сергей Лысак в Телеграм

Фото - Сергей Лысак в Телеграм

Детали: Кроме того, повреждены многоэтажка и 2 частных дома. Разбиты гараж, 3 хозяйственные постройки, одна – уничтожена.

Изуродованы инфраструктура, коммунальное предприятие. Зацепило авто и линии электропередач.