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WP: Кандидат Трампа в вице-президенты не отвечал на звонки Буданова и Олещука

Татьяна ОлейникСреда, 7 августа 2024, 22:51
WP: Кандидат Трампа в вице-президенты не отвечал на звонки Буданова и Олещука
кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. Фото - vance.senate.gov

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в октябре 2023 года сообщал, что ему звонили глава ГУР Кирилл Буданов и командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Источник: газета Washington Post

Детали: Издание сообщает, что блогер и сторонник теорий заговоров Чарльз Джонсон предоставил в распоряжение редакции личную переписку с Вэнсом.

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Ему он грубо описал свою неприязнь к украинскому правительству и отказ рассматривать его просьбу о помощи США.

Издание пишет, что в октябре 2023 года, примерно через три недели после того, как республиканцы в Палате представителей заблокировали пакет военной помощи для Украины, Вэнс писал, что ему звонили высокопоставленные чиновники из Украины.

"Приятель, я даже не буду отвечать на звонки из Украины. Ко мне обратились два очень серьезных парня. Глава их разведки. Глава Воздушных сил. Жаловаться по поводу F16", – сказал Вэнс.

СШАТрампБуданов
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