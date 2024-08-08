Зеленский поблагодарил Хижняка "за эту важную победу"
Четверг, 8 августа 2024, 00:48
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил боксера Александра Хижняка, который стал олимпийским чемпионом и принес Украине третье золото в Париже.
Источник: Зеленский в telegram
Прямая речь: "Еще одна золотая медаль на Олимпиаде в Париже - для Украины!
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Боксер Александр Хижняк завоевал первое место. Спасибо за силу, за уверенность, за эту важную победу!
Продолжаем поддерживать всех наших спортсменов. Болеем за Украину, болеем за украинцев!"
Что предшествовало: Хижняк победил казахстанца Нурбека Оралбая раздельным решением судей в бою за золотую медаль Олимпийских игр-2024 по боксу в весовой категории до 80 кг.