Как сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, по рейтингу Defense News, Укроборонпром впервые вошел в топ-50 всемирных оборонных компаний.

Источник: Камышин в telegram

Прямая речь: "Рейтинг ежегодно составляет Defense News. И если в прошлом году Укроборонпром занимал 65 место, то сейчас перепрыгнул сразу 16 ступенек.

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Из сотни крупнейших оборонных компаний мира именно Укроборонпром растет быстрее всего - его выручка за 2023 год выросла на 72% до $2,2 млрд.

Первые полгода 2024-го показывают: темп держим и в этом году".

Напомним: Сообщалось, что в Украине заработал первый проект в рамках партнерства Укроборонпрома и немецкого оборонного концерна Rheinmetall - цех по ремонту и производству бронетехники.