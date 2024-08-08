Воздушные силы предупреждали об угрозе российских ударных БпЛА и баллистики
Воздушные силы сообщили об угрозе вражеской баллистики с северо-восточного направления, а также группу российских БпЛА.
Источник: Воздушные силы
Дословно в 2:27: "Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления".
2:29: "БпЛА на Николаевщине изменил направление на Одесскую область, курс юго-западным".
2:30: "Новая группа вражеских ударных БпЛА из Херсонской области направляется в Николаевскую область, курс северо-западный".
2:32: "Еще вражеские ударные БпЛА с Черного моря в направлении Одесской области".
3:03: "Отбой опасности для северо-восточных областей".
3:04: "БпЛА на Николаевщине движется в направлении Кировоградской области, северо-западным курсом".
Обновлено: В 4:02 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы ударных вражеских БпЛА.