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Воздушные силы предупреждали об угрозе российских ударных БпЛА и баллистики

Ольга ГлущенкоЧетверг, 8 августа 2024, 04:02
Воздушные силы предупреждали об угрозе российских ударных БпЛА и баллистики
дрон, иллюстративное фото Getty Images

Воздушные силы сообщили об угрозе вражеской баллистики с северо-восточного направления, а также группу российских БпЛА.

Источник: Воздушные силы

Дословно в 2:27: "Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления".

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2:29: "БпЛА на Николаевщине изменил направление на Одесскую область, курс юго-западным".

2:30: "Новая группа вражеских ударных БпЛА из Херсонской области направляется в Николаевскую область, курс северо-западный".

2:32: "Еще вражеские ударные БпЛА с Черного моря в направлении Одесской области".

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3:03: "Отбой опасности для северо-восточных областей".

3:04: "БпЛА на Николаевщине движется в направлении Кировоградской области, северо-западным курсом".

Обновлено: В 4:02 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы ударных вражеских БпЛА.

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