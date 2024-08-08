Четыре громады Сумщины враг атаковал КАБ

В течение прошлого дня россияне совершили 26 обстрелов Сумской области, 4 общины атаковали КАБ.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксирован 61 взрыв. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Ворожбянская, Новослободская, Эсманьская, Середино-Будская громады".

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Детали: На территорию Середино-Будской громады россияне сбросили 3 мины. Были также артобстрелы и, удар FPV-дроном - 9 взрывов.

Краснопольскую громаду враг тоже атаковал FPV-дронами, были и обстрелы из минометов и гранатометов - 15 взрывов.

По Новослободской общине россияне нанесли авиаудары КАБ, 2 взрыва.

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По Эсманьской общине били из минометов, 4 взрыва.

По Юнаковской общине враг совершил авиаудары КАБ, в результате которых было 12 взрывов. Также нанес удар FPV-дроном.

В Хотинской общине тоже зафиксировали авиаудары КАБ, 9 взрывов.

Ворожбянскую громаду противник атаковал из артиллерии, 2 взрыва.

По Сумской общине враг нанес авиаудар КАБ, 4 взрыва.

Также в ОВА сообщили, что два вражеских БпЛА 7 августа были точно уничтожены нашими Защитниками неба.