Иран может передумать осуществлять массированную атаку на Израиль – Politico

По данным издания Politico, власти Ирана могут передумать относительно массированной атаки на Израиль.

Источник: Politico со ссылкой на американских чиновников

Детали: В публикации говорится, что в последние дни администрация Байдена (президента США – ред.) работала через дипломатические каналы, привлекая своих ближневосточных союзников, чтобы убедить Тегеран пересмотреть решение о военной атаке на Израиль.

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По словам двух высокопоставленных американских чиновников, они предупредили Иран, что массированный удар лишь разожжет напряженность и может привести к прямой конфронтации между двумя странами.

Администрация президента США также призвала Иран пересмотреть свою реакцию на атаку, в результате которой погиб лидер ХАМАСа Исмаил Гания, поскольку его смерть, похоже, стала следствием взрыва дистанционно управляемой бомбы, которая была установлена в его тегеранском гостевом доме в ходе тайной операции, а не в рамках более масштабной атаки.

Теперь Тегеран все больше разделяет мнение Вашингтона, хотя изначально отвергал его, говорят официальные лица.

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Politico отмечает, что американские чиновники заявляют, что они действительно ожидают определенной реакции Ирана на убийство Гании, но Тегеран, похоже, переориентировался, и США не ожидают масштабной атаки на Израиль в ближайшем будущем.

Отвечая на вопрос журналистов в среду, считают ли США, что Иран изменил свое мнение, спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал, что он не будет говорить о конкретных оценках разведки, но что администрация Байдена "не хочет видеть эскалации".

"Если она (массированная атака со стороны Ирана – ред.) произойдет, то, боже мой, мы будем готовы защищать Израиль и защищать себя в случае необходимости", – подчеркнул Кирби.

Что предшествовало: На прошлой неделе Вашингтон получил данные о том, что Иран потенциально может попытаться совершить нападение на Израиль на выходных.

В ожидании этого США отправили истребители и корабли в регион, что официальные лица обозначили как "демонстрацию сдерживания" эскалации.