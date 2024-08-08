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В Херсоне утром был прилет в многоэтажку – ОВА

Станислав ПогориловЧетверг, 8 августа 2024, 08:10
В Херсоне утром был прилет в многоэтажку – ОВА
Фото: Херсонская ОВА

Российские войска утром 8 августа обстреляли центр Херсона и попали в многоэтажку.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Дословно: "С самого утра российская армия атакует Херсон. В Центральном районе города под ударом оказалась многоэтажка".

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Детали: Сообщается, что вражеский снаряд прилетел по одной из квартир.

 

В результате обстрела квартира полностью разрушена, никто не пострадал.

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин также сообщил, что за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Ромашково, Кизомис, Михайловка, Новоберислав, Чернобаевка, Станислав, Антоновка, Качкаровка, Велетенское, Тягинка, Львовское, Александровка, Калиновское, Благодатовка, Приднепровское, Садовое и город Херсон.

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По его словам, российские военные попали в объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение, админздания и заведение общественного питания; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 9 многоэтажек и 11 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки и частные автомобили. Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения.

Во время ночной дроновой атаки силы ПВО над территорией Херсонщины уничтожили 1 "Shahed-131/136.

ХерсонвойнаРосcияУкраина
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