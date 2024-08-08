Россияне под утро атаковали Днепропетровскую область: ранили ребенка

Российские оккупанты ночью и под утро атаковали Днепропетровскую область – в Покровской общине повредили два дома и ранили ребенка.

Источник: глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Лукашука: "Оккупанты не оставили в покое и Никопольский район. Ночью и ближе к утру атаковали райцентр, Мировскую и Покровскую общины.

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В последней пострадал 12-летний мальчик, у него – осколочные ранения. Повреждены два частных дома".

Фото из Telegram Лукашука

Детали: Он также добавил, что ночью над областью защитники неба сбили вражескую ракету и разведывательный беспилотник.