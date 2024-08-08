Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Россияне под утро атаковали Днепропетровскую область: ранили ребенка

Ирина БалачукЧетверг, 8 августа 2024, 08:21
Россияне под утро атаковали Днепропетровскую область: ранили ребенка
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛУКАШУКА 

Российские оккупанты ночью и под утро атаковали Днепропетровскую область – в Покровской общине повредили два дома и ранили ребенка.

Источник: глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Лукашука: "Оккупанты не оставили в покое и Никопольский район. Ночью и ближе к утру атаковали райцентр, Мировскую и Покровскую общины.

Реклама:

В последней пострадал 12-летний мальчик, у него – осколочные ранения. Повреждены два частных дома". 

 
Фото из Telegram Лукашука 

Детали: Он также добавил, что ночью над областью защитники неба сбили вражескую ракету и разведывательный беспилотник. 

Днепропетровская областьдетивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: Россия выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск

Байден прокомментировал наступление на Курскую область: создает Путину "настоящую дилемму"

футбол"Динамо" победило "Рейнджерс" и идет дальше в квалификации Лиги чемпионов

Министр обороны Литвы: Россия перебрасывает войска в Курскую область из Калининграда

Во время выполнения боевого задания погиб летчик Александр Мигуля

Взятка в $500 тысяч: СБУ опубликовала перехваченные разговоры заместителя министра энергетики

Все новости...
Днепропетровская область
Оккупанты обстреливали Никопольский район, пострадали двое мужчин
Оккупанты обстреливали Никополь из артиллерии и "Градов": повредили агрофирму и жилье
Трое украинцев пострадали от российских ударов по Никопольщине
Последние новости
09:13
Атака дронов: на Житомирщине под удар россиян попал инфраструктурный объект
09:08
Прокуратура Литвы расследует более 50 дел о нарушении санкций против РФ и Беларуси
09:06
08:58
Пентагон пристально следит за сотрудничеством России с Ираном, КНДР и Китаем
08:56
Ночью над Украиной сбили 17 из 23 "Шахедов" – Олещук
08:38
Украина и Британия начали работу над соглашением о 100-летнем партнерстве
08:37
Россияне заявили об атаке на три аэродрома: Минобороны РФ говорит, что сбили 117 дронов  
08:36
РосСМИ: Эвакуированных из Курской области российских срочников заставляют идти на фронт
08:17
Боррель о Курщине: ЕС полностью поддерживает борьбу украинцев
07:58
ВСУ отминусовали еще 1 240 оккупантов и 57 артсистем за сутки
Все новости...
Реклама:
Реклама: