Россияне под утро атаковали Днепропетровскую область: ранили ребенка
Четверг, 8 августа 2024, 08:21
Российские оккупанты ночью и под утро атаковали Днепропетровскую область – в Покровской общине повредили два дома и ранили ребенка.
Источник: глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram
Прямая речь Лукашука: "Оккупанты не оставили в покое и Никопольский район. Ночью и ближе к утру атаковали райцентр, Мировскую и Покровскую общины.
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В последней пострадал 12-летний мальчик, у него – осколочные ранения. Повреждены два частных дома".
Детали: Он также добавил, что ночью над областью защитники неба сбили вражескую ракету и разведывательный беспилотник.