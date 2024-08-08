Россия атаковала 4 ракетами и 4 "Шахедами", 2 ракеты и все дроны уничтожили – Олещук

В ночь на 8 августа российские оккупанты ударили по Украине 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М", 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 4-мя "Шахедами", две ракеты и все дроны удалось уничтожить.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Прямая речь Олещука: "В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными войсками и подразделениями РЭБ Воздушных Сил сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 ударных БпЛА в Одесской, Херсонской и Кировоградской областях".

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Детали: Он уточнил, "Искандеры" захватчики запустили из Белгородской области РФ – били по Харьковщине.

Ракеты Х-59 из выпустили воздушного пространства над акваторией Азовского моря, а "Shahed" – с направления российского города Ейск.