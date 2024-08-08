Белый дом о событиях в Курской области: следует помнить, что оттуда РФ атакует Украину

В Белом доме напомнили, что российские оккупационные силы атакуют Украину с территории Курской области, где, как утверждается, украинские войска сейчас проводят операцию.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, "Европейская правда"

Детали: Она подтвердила, что американская сторона свяжется с украинскими партнерами, чтобы получить больше деталей вероятной операции.

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"Но в целом, как вы знаете, мы поддерживаем Украину в том, что она делает, защищаясь от российской агрессии. Мы считаем, что это, очевидно, важно делать, поскольку мы говорим о демократии и свободе. И мы будем продолжать это делать", – отметила Жан-Пьер.

Представительница Белого дома отказалась отвечать на вопрос, применяется ли американское оружие в этой потенциальной операции, напомнив лишь, что политика США остается неизменной.

"Мы должны помнить, что – очевидно, в этом регионе (Курской области. – Ред.) есть российские войска. Они там находятся и они из этого региона атакуют Украину. Следовательно, мы не можем об этом забывать", – добавила она.

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Жан-Пьер подчеркнула, что США будут продолжать поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии.

Со вторника, 6 августа, россияне сообщают о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. Российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждают, что украинские силы в приграничной зоне.

Правитель России Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области "провокацией". В Госдепе США указали на ироничность этого заявления Путина.

Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.

Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что Украина имеет право на самозащиту, в том числе и удары по российской территории.