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Разорванное лицо, весь в бинтах и крови: пропаганда РФ показала раненого "военкора"

Станислав ПогориловЧетверг, 8 августа 2024, 12:54
Разорванное лицо, весь в бинтах и крови: пропаганда РФ показала раненого военкора
Фото: скриншот с видео

Российские пропагандисты показали доставленного в Москву одного из самых популярных в РФ "военкоров" и сотрудника "Всероссийской государственной телерадиокомпании" Евгения Поддубного, которого накануне ранили в Курской области, где идут бои.

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Детали: "Военкора" доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского на вертолете.

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Судя по видео, раненый находится в крайне тяжелом состоянии. У него посеченное и окровавленное лицо, перебинтованы руки. Также закрыты туловище и ноги.

Врачи во время транспортировки сообщили, что "военкора" везут в реанимацию.

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Напомним: Перед этим депутат Госдумы Михаил Делягин, а также несколько Z-каналов сообщали о гибели Поддубного. Впоследствии пропагандистское "РИА Новости" написало, что "военкор" ранен.

Предыстория: 

  • 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
  • Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.
  • На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.
  • Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Штаты не получали от Украины предупреждений о каких-либо операциях в Курской области России. Он добавил, что "в том, что Украина не сообщает нам о своей точной тактике перед ее воплощением, нет ничего необычного" и что украинцы "нашу политику не нарушают".

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