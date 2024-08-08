Оккупанты ударили из артиллерии по Никополю – убили мужчину

Последствия российских обстрелов в Никополе. Фото из Telegram Сергея Лысака

Один человек погиб в результате российских ударов по городу Никополь Днепропетровской области утром 8 августа.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Трагическая весть из Никополя. Россияне попали артиллерией по территории больницы. Убили 50-летнего мужчину. Медики боролись за его жизнь до последнего. К сожалению, спасти раненого не удалось".

Реклама:

Детали: Глава ОВА добавил, что в результате обстрела повреждены здание больницы, гаражи, авто и линия электропередач.

Предыстория: