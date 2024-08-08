Оккупанты ударили из артиллерии по Никополю – убили мужчину
Четверг, 8 августа 2024, 13:06
Один человек погиб в результате российских ударов по городу Никополь Днепропетровской области утром 8 августа.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Трагическая весть из Никополя. Россияне попали артиллерией по территории больницы. Убили 50-летнего мужчину. Медики боролись за его жизнь до последнего. К сожалению, спасти раненого не удалось".
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Детали: Глава ОВА добавил, что в результате обстрела повреждены здание больницы, гаражи, авто и линия электропередач.
Предыстория:
- Российские военные утром 8 августа ударили беспилотником по территории подразделения ГСЧС в городе Никополь Днепропетровской области, в результате чего пострадали техника и здание пожарного депо, но обошлось без жертв.