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Оккупанты ударили из артиллерии по Никополю – убили мужчину

Ирина БалачукЧетверг, 8 августа 2024, 13:06
Оккупанты ударили из артиллерии по Никополю – убили мужчину
Последствия российских обстрелов в Никополе. Фото из Telegram Сергея Лысака

Один человек погиб в результате российских ударов по городу Никополь Днепропетровской области утром 8 августа.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Трагическая весть из Никополя. Россияне попали артиллерией по территории больницы. Убили 50-летнего мужчину. Медики боролись за его жизнь до последнего. К сожалению, спасти раненого не удалось".

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Детали: Глава ОВА добавил, что в результате обстрела повреждены здание больницы, гаражи, авто и линия электропередач.

Предыстория:

Никопольжертвывойна
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