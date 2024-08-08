За три дня эвакуации из Донецкой области вывезли 1010 детей

За первые три дня эвакуационных мероприятий из 28 населенных пунктов Донецкой области вывезли 1010 детей из 756 семей, остается эвакуировать еще 3 723 ребенка.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "За первые три дня эвакуационных мероприятий из опасных районов спасено 1010 детей из 756 семей. Эвакуация осуществлялась как самостоятельно семьями, так и с помощью рабочих групп. Сейчас все они уже в безопасности и получают необходимую помощь".

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Детали: Сообщается, что с 5 августа продолжается принудительная эвакуация населения из 28 наиболее опасных населенных пунктов Донецкой области. Сейчас остается вывезти еще 3 723 ребенка.

Над эвакуацией детей работают 20 эвакуационных групп, в состав которых входят экипажи "Белый ангел", парамедики полиции, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, патрульная полиция и представители военных администраций.

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Также в полиции напомнили, что на всей территории Донецкой области продолжается обязательная эвакуация. Для получения помощи можно позвонить на горячие линии эвакуационных экипажей:

Авдеевский - 066-56-19-102;

Бахмутский - 066-56-15-102;

Великоновоселковский - 066-56-11-102;

Лиманский - 066-56-16-102;

Марьинский - 066-56-10-102.

Напомним: