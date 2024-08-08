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За три дня эвакуации из Донецкой области вывезли 1010 детей

Анастасия ПроцЧетверг, 8 августа 2024, 13:20
За три дня эвакуации из Донецкой области вывезли 1010 детей
скриншот из видео

За первые три дня эвакуационных мероприятий из 28 населенных пунктов Донецкой области вывезли 1010 детей из 756 семей, остается эвакуировать еще 3 723 ребенка.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "За первые три дня эвакуационных мероприятий из опасных районов спасено 1010 детей из 756 семей. Эвакуация осуществлялась как самостоятельно семьями, так и с помощью рабочих групп. Сейчас все они уже в безопасности и получают необходимую помощь".

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Детали: Сообщается, что с 5 августа продолжается принудительная эвакуация населения из 28 наиболее опасных населенных пунктов Донецкой области. Сейчас остается вывезти еще 3 723 ребенка.

Над эвакуацией детей работают 20 эвакуационных групп, в состав которых входят экипажи "Белый ангел", парамедики полиции, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, патрульная полиция и представители военных администраций.

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Также в полиции напомнили, что на всей территории Донецкой области продолжается обязательная эвакуация. Для получения помощи можно позвонить на горячие линии эвакуационных экипажей:

  • Авдеевский - 066-56-19-102;
  • Бахмутский - 066-56-15-102;
  • Великоновоселковский - 066-56-11-102;
  • Лиманский - 066-56-16-102;
  • Марьинский - 066-56-10-102.

Напомним:

Донецкая областьдетиэвакуация
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