За три дня эвакуации из Донецкой области вывезли 1010 детей
За первые три дня эвакуационных мероприятий из 28 населенных пунктов Донецкой области вывезли 1010 детей из 756 семей, остается эвакуировать еще 3 723 ребенка.
Источник: Национальная полиция Украины
Дословно: "За первые три дня эвакуационных мероприятий из опасных районов спасено 1010 детей из 756 семей. Эвакуация осуществлялась как самостоятельно семьями, так и с помощью рабочих групп. Сейчас все они уже в безопасности и получают необходимую помощь".
Детали: Сообщается, что с 5 августа продолжается принудительная эвакуация населения из 28 наиболее опасных населенных пунктов Донецкой области. Сейчас остается вывезти еще 3 723 ребенка.
Над эвакуацией детей работают 20 эвакуационных групп, в состав которых входят экипажи "Белый ангел", парамедики полиции, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, патрульная полиция и представители военных администраций.
Также в полиции напомнили, что на всей территории Донецкой области продолжается обязательная эвакуация. Для получения помощи можно позвонить на горячие линии эвакуационных экипажей:
- Авдеевский - 066-56-19-102;
- Бахмутский - 066-56-15-102;
- Великоновоселковский - 066-56-11-102;
- Лиманский - 066-56-16-102;
- Марьинский - 066-56-10-102.
Напомним:
- Ранее Министерство внутренних дел Украины сообщало, что за 6 августа из 28 населенных пунктов Донецкой области выехали 372 семьи с 481 ребенком.
- 7 августа начальник Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона сообщил, что на Сумщине объявили об обязательной эвакуации из 23 населенных пунктов в 5-ти приграничных с Россией общинах.