Оккупанты атаковали Днепровский район Херсона: есть пострадавшая
Четверг, 8 августа 2024, 13:52
Российские войска около 11.00 ударили по Днепровскому району Херсона, в результате чего пострадала 23-летняя женщина.
Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской МВА Роман Мрочко
Дословно ОВА: "Около 11:00 российские войска ударили по Херсону. Из-за вражеского обстрела взрывную травму и контузию получила 23-летняя женщина".
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Детали: Отмечается, что пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу. Сейчас ей оказывают медпомощь.
Что предшествовало:
- Утром 8 августа армия РФ обстреляла центр Херсона и попала в многоэтажку. В результате обстрела дом полностью разрушен, никто не пострадал.