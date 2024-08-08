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Оккупанты атаковали Днепровский район Херсона: есть пострадавшая

Анастасия ПроцЧетверг, 8 августа 2024, 13:52
Оккупанты атаковали Днепровский район Херсона: есть пострадавшая
Иллюстративное фото: Getty Images

Российские войска около 11.00 ударили по Днепровскому району Херсона, в результате чего пострадала 23-летняя женщина.

Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Дословно ОВА: "Около 11:00 российские войска ударили по Херсону. Из-за вражеского обстрела взрывную травму и контузию получила 23-летняя женщина".

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Детали: Отмечается, что пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу. Сейчас ей оказывают медпомощь.

Что предшествовало:

Херсонобстрел
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