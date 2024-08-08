Россияне попали КАБами по школе на Сумщине: двое погибших, среди которых ребенок

В четверг, 8 августа российские войска нанесли удар КАБами по селу Могрица Сумского района области, попали в сельскую школу, в результате чего погибли 23-летний парень и его 6-летний брат.

Источник: председатель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, сообщает "Интерфакс-Украина", МВД

Прямая речь: "К сожалению, у нас есть погибшие. Буквально сейчас после авиационного налета по населенному пункту Могрица был нанесен авиационный удар КАБами, в результате чего погибли два человека, среди них один ребенок".

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Детали: Артюх уточнил, что погибшие - брат и сестра, 22 и 6 лет, которые находились во дворе школы.

По его словам, оккупанты сбросили за сутки 56 управляемых авиабомб по населенным пунктам четырех приграничных районов Сумской области. У них есть еще двое раненых. В то же время Артюх не уточнил где именно.

Обновлено. Впоследствии в МВД уточнили, что войска РФ нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре Юнаковской громады, в результате чего погибли шестилетний мальчик и его 23-летний брат.