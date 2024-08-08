Кулеба обсудил с главой МИД Норвегии расширение инициативы по F-16 и "формулу мира"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде, во время которого, в частности, речь шла о возможности расширения инициативы по истребителям F-16 и привлечения новых стран к "формуле мира".

Источник: Кулеба в соцсети X, сообщает "Европейская правда"

Детали: В частности, украинский министр поблагодарил Норвегию за участие в коалиции по предоставлению F-16 Украине. "Мы обсудили расширение этой инициативы", - добавил он.

Реклама:

Стороны также согласовали следующие шаги по привлечению новых стран к процессу реализации "формулы мира".

Отдельно Кулеба подчеркнул, что ценит усилия Норвегии "по увеличению помощи Украине, а также ее решение сделать дополнительные шаги по укреплению нашей энергетической системы".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ