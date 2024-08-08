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Бойцы 53-й ОМБр ударом FPV-дрона уничтожили флаг РФ в Нью-Йорке в Донецкой области

Анастасия ПроцЧетверг, 8 августа 2024, 15:37
Бойцы 53-й ОМБр ударом FPV-дрона уничтожили флаг РФ в Нью-Йорке в Донецкой области
Скрин с видео

Разведчики 53-й отдельной механизированной бригады с помощью дрона-камикадзе уничтожили российский флаг, который оккупанты 6 августа повесили на крыше одного из зданий поселка Нью-Йорк Донецкой области, и вернули украинский флаг.

Источник: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха у Facebook

Дословно: "Одним точным ударом FPV-дрона разведчики 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха уничтожили "тряпку" оккупантов, которые позавчера [6 августа] рискнули ее вывесить в Нью-Йорке".

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Детали: Военные опубликовали видео, в котором вернули украинский флаг на свое место.

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"Разведка - это воины, которые скромно и тихо делают, казалось невозможные вещи, словно древние характерники, под покровом тени наносят удары и уничтожают. Не тиражируют свои подвиги, а просто качественно выполняют свою работу – на земле и в воздухе – уничтожают и защищают", – говорится в сообщении бригады.

Донецкая областьбеспилотники
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