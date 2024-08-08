Глава оборонного комитета Бундестага за использование Украиной немецкого оружия в Курской области

Глава комитета по обороне Бундестага Германии Маркус Фабер не считает проблемой вероятное использование немецкого оружия в боях на территории Курской области России.

Источник: Фабер в интервью изданию Funke Mediengruppe, которое цитируют агентство AFP и "Европейская правда"

Детали: По словам Фабера, немецкое оружие после передачи Украине становится "украинским оружием", и это касается "всех вооружений", включая боевые танки Leopard 2.

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"В связи с нападением России на Украину территория обоих государств является зоной боевых действий. Применение оружия подпадает под действие положений международного права", – пояснил председатель оборонного комитета Бундестага.

Согласно российским сообщениям, со вторника украинские силы продвинулись вглубь российской территории в районе Курской области.

Правитель России Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области "провокацией". В Госдепе США указали на ироничность этого заявления Путина.

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Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.

Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что Украина имеет право на самозащиту, в том числе и на удары по российской территории.