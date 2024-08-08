Россияне атаковали село в Сумской области, есть раненый

8 августа армия РФ обстреляла один из старостатов в Сумской громаде, в результате чего пострадал местный.

Источник: начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко

Прямая речь: "Около обеда по одному из старостатов нашей громады был нанесен авиаудар".

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ФОТО: НАЧАЛЬНИК СУМСКОГО МВД АЛЕКСЕЙ ДРОЗДЕНКО

Детали: Сообщается, что сейчас известно об одном раненом человеке, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Также оккупанты разрушили и повредили частные дома и машины.

ФОТО: НАЧАЛЬНИК СУМСКОГО МВД АЛЕКСЕЙ ДРОЗДЕНКО

Что предшествовало: