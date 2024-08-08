Россияне атаковали село в Сумской области, есть раненый
Четверг, 8 августа 2024, 16:56
8 августа армия РФ обстреляла один из старостатов в Сумской громаде, в результате чего пострадал местный.
Источник: начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко
Прямая речь: "Около обеда по одному из старостатов нашей громады был нанесен авиаудар".
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Детали: Сообщается, что сейчас известно об одном раненом человеке, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Также оккупанты разрушили и повредили частные дома и машины.
Что предшествовало:
- 8 августа российские войска нанесли удар КАБами по селу Могрица Сумского района области, попали в сельскую школу, в результате чего погибли 23-летний парень и его 6-летний брат.