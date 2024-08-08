Гражданам Молдовы порекомендовали воздержаться от поездок в Курскую область РФ
Посольство Молдовы в России призвало граждан Молдовы, которые находятся в РФ отказаться от поездок в Курскую область из-за боевых действий, а тем, кто уже находится там рекомендовало выехать.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker
Детали: Посольство Молдовы в России опубликовало рекомендации для молдовских граждан на территории РФ в связи с последними событиями в Курской области.
"Посольство настоятельно советует гражданам Молдовы воздержаться от поездок в этот регион. Также советуем выехать из области, если вы уже находитесь там. Просим проявлять бдительность и действовать согласно указаниям компетентных органов для вашей безопасности", – отметили в посольстве Молдовы.
Также в Молдове хотят ввести тревожную ситуацию в газовом секторе из-за боевых действий в Курской области РФ.
Напомним:
- Правитель России Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области "провокацией". В Госдепе США указали на ироничностьэтого заявления Путина.
- Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.
- Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что Украина имеет право на самозащиту,в том числе и на удары по российской территории.