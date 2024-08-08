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Гражданам Молдовы порекомендовали воздержаться от поездок в Курскую область РФ

Мария Емец, Анастасия ПроцЧетверг, 8 августа 2024, 17:04
Гражданам Молдовы порекомендовали воздержаться от поездок в Курскую область РФ
Иллюстративное фото: Getty Images

Посольство Молдовы в России призвало граждан Молдовы, которые находятся в РФ отказаться от поездок в Курскую область из-за боевых действий, а тем, кто уже находится там рекомендовало выехать.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker

Детали: Посольство Молдовы в России опубликовало рекомендации для молдовских граждан на территории РФ в связи с последними событиями в Курской области.

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"Посольство настоятельно советует гражданам Молдовы воздержаться от поездок в этот регион. Также советуем выехать из области, если вы уже находитесь там. Просим проявлять бдительность и действовать согласно указаниям компетентных органов для вашей безопасности", – отметили в посольстве Молдовы.

Также в Молдове хотят ввести тревожную ситуацию в газовом секторе из-за боевых действий в Курской области РФ.

Напомним:

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  • Правитель России Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области "провокацией". В Госдепе США указали на ироничностьэтого заявления Путина.
  • Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала.
  • Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что Украина имеет право на самозащиту,в том числе и на удары по российской территории.

МолдоваРосcия
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