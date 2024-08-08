Гражданам Молдовы порекомендовали воздержаться от поездок в Курскую область РФ

Посольство Молдовы в России призвало граждан Молдовы, которые находятся в РФ отказаться от поездок в Курскую область из-за боевых действий, а тем, кто уже находится там рекомендовало выехать.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker

Детали: Посольство Молдовы в России опубликовало рекомендации для молдовских граждан на территории РФ в связи с последними событиями в Курской области.

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"Посольство настоятельно советует гражданам Молдовы воздержаться от поездок в этот регион. Также советуем выехать из области, если вы уже находитесь там. Просим проявлять бдительность и действовать согласно указаниям компетентных органов для вашей безопасности", – отметили в посольстве Молдовы.

Также в Молдове хотят ввести тревожную ситуацию в газовом секторе из-за боевых действий в Курской области РФ.

Напомним:

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