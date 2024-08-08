В Генштабе второй день подряд фиксируют повышенную активность вражеской авиации возле Сумщины

По состоянию на 16 часов 8 августа с начала суток произошло 56 боевых столкновений. Генштаб отмечает, что оккупанты второй день подряд интенсивно применяют свою авиацию возле приграничных районов Сумской области. Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Оккупанты активизировали применение авиации по приграничным районам Сумской области. В настоящее время известно о 16 авиационных ударах с применением 23 управляемых авиационных бомб".

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Детали: На Харьковском направлении с начала суток состоялось четыре боестолкновения вблизи Волчанска, два из них в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении российские войска один раз тщетно пытались штурмовать украинские позиции вблизи Синьковки.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского, Тернов и Серебрянского леса. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 15 боестолкновений, до сих пор продолжается четыре. Ситуация контролируемая.

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Противник не оставляет попытки прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спирного и Выемки оккупанты восемь раз пытались потеснить подразделения Сил обороны.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска шесть раз пытались выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Четыре штурмовых действия вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского украинские воины отбили. Еще две атаки продолжаются.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации семь раз атаковал позиции украинских войск. В настоящее время продолжается два боестолкновения вблизи Нью-Йорка.

Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Желанного и Карловки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил десять попыток штурмовать украинские позиции. Продолжаются бои в пяти локациях.

На Кураховском направлении с начала суток захватчики один раз атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи Красногоровки.

На Времовском направлении Силы обороны отбили два штурмовых действия противника в сторону Водяного и Угледара, продолжается еще один бой.

В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении оккупанты один раз пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор.

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