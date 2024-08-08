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ЕС напомнил об участии Беларуси в войне в Украине перед годовщиной подтасованных выборов

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 8 августа 2024, 18:46
ЕС напомнил об участии Беларуси в войне в Украине перед годовщиной подтасованных выборов
Жозеп Боррель. фото: Getty Images

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил осуждение со стороны ЕС режима Александра Лукашенко и призвал к освобождению всех политических заключенных.

Источник: заявление Борреля накануне четвертой годовщины сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, сообщает "Европейская правда"

Детали: Топ-дипломат ЕС напомнил о масштабных протестах против фальсификаций на выборах в Беларуси, на которые режим Лукашенко "ответил массированной кампанией насилия и запугивания против собственного народа".

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"Сейчас в заключении находятся около 1400 политических заключенных. Они составляют лишь часть из тысяч людей, которые были заключены и освобождены из-под стражи по политическим мотивам с 2020 года", – напомнил Боррель, отметив, что по крайней мере шесть политзаключенных погибли в белорусских тюрьмах.

Кроме того, он отметил, что режим Лукашенко является соучастником незаконной захватнической войны России против Украины, в результате чего "белорусский суверенитет и идентичность все больше оказываются под угрозой".

В связи с этим Евросоюз ввел несколько раундов санкций против белорусского режима и его сторонников, которые уже касаются 261 физического и 37 юридических лиц.

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"ЕС остается единым в своей поддержке отважного народа Беларуси, белорусского демократического движения и гражданского общества в их стремлении к свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси как части мирной Европы", – заверил Боррель.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская после известий об историческом обмене между Россией и странами Запада напомнила о своих соратниках, которые до сих пор за решеткой в Беларуси.

В начале июля в Беларуси сообщили о выходе на свободу некоторых тяжелобольных политзаключенных.

ЕСБеларусьУкраинавойна
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