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Минобороны Франции заявило, что операцию в Курской области проводит Украина и она успешна

Мария Емец, Евгений КизиловЧетверг, 8 августа 2024, 19:29
Минобороны Франции заявило, что операцию в Курской области проводит Украина и она успешна
фото: россми

Министерство обороны Франции, комментируя события в Курской области РФ, утверждает, что это операция Украины, которая имеет "определенный начальный успех".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на короткую сводку на эту тему, которую опубликовали вечером 8 августа

Детали: Минобороны Франции утверждает, что операцию проводят Вооруженные силы Украины, хотя украинское военное командование и официальный Киев не делали прямых заявлений по этому поводу.

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"Наступление Вооруженных сил Украины в Курской области, благодаря эффекту неожиданности и противостоянию менее подготовленным силам, чем на восточном фронте, похоже, имеет определенный начальный успех. Эта атака может заставить армию РФ привлекать туда силы с других участков фронта и таким образом ослаблять локальное давление на тех участках, где ВСУ до сих пор испытывали трудности", – отметили в обзоре.

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Минобороны Франции отмечает, что обе стороны наносят удары в глубину друг другу и украинские силы продолжают бить по аэродромам и энергетической инфраструктуре РФ.

Напомним, правитель России Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области "провокацией". В Госдепе США указали на ироничность этого заявления Путина.

Украинская сторона события в Курской области пока официально не комментировала. Однако главнокомандующий Александр Сырский опубликовал фото "в выходном районе", а президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что получил от него три "результативных" доклада и они "именно такие, которые нужны нашему государству сейчас".

Он также сказал, что Украина "не выбирала достигать целей в войне", но Россия пришла с войной и "должна чувствовать, что ею сделано".

Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что Украина имеет право на самозащиту, в том числе и на удары по российской территории.

ФранцияУкраинаРосcиявойна
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