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Ермак считает, что Трамп в случае победы будет поддерживать Украину

Сергей Сидоренко, Евгений КизиловЧетверг, 8 августа 2024, 19:44
Ермак считает, что Трамп в случае победы будет поддерживать Украину
андрей ермак. фото: Getty Images

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак убежден, что Дональд Трамп, если победит на выборах в США, обеспечит дальнейшую поддержку Украины.

Источник: Ермак в интервью "Европейской правде"

Детали: По его словам, недавний телефонный разговор Трампа и Владимира Зеленского подтвердил "хорошие отношения" и уважение Трампа к Украине и украинскому президенту, и Трамп "с большим вниманием" слушал объяснения о том, что происходит в Украине.

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Ермак подтвердил, что Трамп действительно говорил Зеленскому "не слушать" слухи о якобы готовности Трампа идти на уступки Путину против интересов Украины для быстрого прекращения боевых действий.

"Да, он это сказал. Что не надо обращать внимание на "фейк ньюз", которые появляются об этом. Что он четко понимает, что это за война, и что Америка поддерживала и будет поддерживать Украину. И это очень важно", – сказал руководитель ОП.

На ремарку о том, что кандидат Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнс оперирует тезисами, выгодными России, Ермак ответил, что "нужно работать и менять эту позицию".

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"И то, что я видел в медиа в последние дни, свидетельствует, что даже риторика Джей Ди Вэнса меняется", – добавил он.

Он добавил, что в целом не верит в то, что в США может появиться президент, который бы не понимал угрозы России и выступал против поддержки Украины.

"Между США и Украиной уже произошли исторические изменения. Мы стали партнерами, действительно, у нас очень мощные союзнические отношения. И я не верю в то, что какой-либо следующий президент Соединенных Штатов будет настроен иначе", – сказал Ермак.

На вопрос о реалистичности приезда Трампа в Украину во время избирательной кампании Ермак ответил, что у Трампа "есть такое приглашение", но он не знает, воспользуется ли тот им, и что договориться о такой поездке было бы трудно.

В то же время руководитель ОП считает большими шансы на то, что кандидат-победитель – Трамп или кто-то другой – приедет в Украину еще до инаугурации.

Также Ермак подтвердил, что официальный Киев ведет общение с обеими партиями и штабами обоих кандидатов, потому что для Украины очень важна двухпартийная поддержка.

Смотрите также полное видео интервью "Европейской правде".

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